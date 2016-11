Feiern Mormonen den Advent?

In vielen Heimen der Mitglieder derist ein Adventskranz zu finden. In den großen Kinderaugen spiegelt sich der Glanz der Lichter wider. Die Vorbereitung auf das Fest der Geburt Jesu wird mit Gesang und verschiedenen Geschichten aus den Heiligen Schriften begleitet. Auch in den Gottesdiensten stimmen sich die Besucher durch weihnachtliche Musik auf diese besondere Zeit ein. Wenn es draußen kalt ist, wird es drinnen warm ums Herz. Diese Jahr hat die Kirchenleitung unter Präsident Thomas S. Monson in der Adventszeit den Schwerpunkt auf die Nächstenliebe unter dem Hashtag #DerWeltEinLicht “ gelegt:Ab dem 1.12.2016 sind im Internet auf dieseran jedem Tag Vorschläge zu finden, wie wir dieses Licht an diesem Tag zum Leuchten bringen. So können wir jeden Tag nicht nur eine Tür im Adventkalender öffnen sondern auch daran arbeiten dass spätestens bis zum die wahre Freude der Weihnacht in unseren Herzen Einzug halten kann.

Gottesdienst am Sonntag

Montag und Mittwoch jeweils 19:00 Uhr

Die Familienforschungsstelle(Genealogie)

AbendmahlgottesdienstSonntagsschule (alle Altersstufen)Klassen für Kinder (PV), Jugend (JD, JM), Frauenhilfsvereinigung (FHV) und PriesterschaftSeminare und Aktivitäten für junge Leute (Singles)ist nach Vereinbarung geöffnet.Die Veranstaltungen finden in Innsbruck/Amras in der Philippine-Welser-Straße 16 statt und sind frei zugänglich. Es wird keinerlei Kollekte eingehoben. Wir freuen uns auf jeden Besuch.Die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage ist eine moderne, aufstrebende und junge Religionsgesellschaft (gegr. 1830) und ist in Österreich seit 1955 staatlich anerkannt. Die Gemeinde in Innsbruck besteht seit 1958.