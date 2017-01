Bezirk Landeck: Rückgang bei der Arbeitslosigkeit

02.01.2017, 16:00 Uhr

Die Arbeitslosigkeit ist im Bezirk Landeck im Dezember 2016 um 14,4 Prozent gesunken. Bei den offenen Stellen ist eine Zunahme zu verzeichnen.

BEZIRK LANDECK. In Österreich ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem Dezember im Vorjahr um 1,7 Prozent gesunken, in Tirol ist die Arbeitslosigkeit um 7,3 Prozent gesunken und im Bezirk Landeck um 14,4 Prozent."Registriert waren insgesamt 1.099 Arbeitslose", berichtet AMS-Leiter Günther Stürz.Offene Stellen wurden zum Dezember im Vorjahr um 64 Stellen mehr gemeldet. Derzeit werden noch ca. 200 Fachkräfte im Gastgewerbe gesucht.Im Vergleich zum Vorjahr kam es bei den Älteren zu einem starken Rückgang. Auch bei den AusländerInnen und bei den Jugendlichen kam es zu starken Rückgang bei der Arbeitslosigkeit.Zehn vorgemerkte Lehrstellensuchende bedeutet eine Personen weniger im Vergleich zum Dezember 2015. Darauf kommen 111 zu besetzende Lehrstellen (+82 – ist eine statistische Verschiebung). Derzeit sind 155 junge Menschen unter 25 Jahren arbeitslos, dies sind 51 Personen weniger als im Vergleich zum Dezember 2015.Ende November standen 87 Arbeitslose in Schulung, dies bedeutet drei Personen mehr zum Dezember im Vorjahr.