Ehrenbürgerverleihung in der Marktgemeinde Ehrenhausen a.d. Weinstraße

01.09.2016, 10:36 Uhr

Ehrenbürgerverleihung am 28. August 2016 bei der Karmeliten Kapelle in Zieregg.

Bgm. Martin Wratschko verlieh im Rahmen der Sonntagsmesse bei der Karmeliten Kapelle in Zieregg bei herrlichem Spätsommerwetter die Ehrenbürgerschaft an Pater Oktavio und Manfred Tement. Die musikalische Umrahmung wurde vom MGV Ehrenhausen und dem Musikverband Ehrenhausen durchgeführt.Die besonderen Verdienste der beiden Geehrten standen im Mittelpunkt der gelungen Feierlichkeit. Zu den Gratulanten stellte sich eine große Schar der Bevölkerung von Ehrenhausen ein, allen voran die bisherigen Ehrenbürger und Ehrenringträger, wie am Foto ersichtlich.