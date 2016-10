Jazzfestival Leibnitz ganz im Zeichen von "Jazz & Wein"

04.10.2016, 12:54 Uhr

Internationale Größen lassen in der Weinstadt Leibnitz aufhorchen. Mit gleich vier Stargästen setzt das Jazzfestival Leibnitz heuer einen nächsten Schritt zur internationalen Wahrnehmung.

Und es kommt knüppeldick, immerhin sind mit The Bad Plus, Tia Fuller, Vanessa Rubin und Chico Freeman gleich vier prominente Namen angesagt. Dabei wird die Kultband The Bad Plus aus Minnesota exklusiv die „verdächtige Zukunftsmusik“ ihrer neuen CD präsentieren. Indes die energische Saxophonistin Tia Fuller mit ihrem Trio und dem Glauben an Groove und Funk den Hugo Wolf-Saal ordentlich aufheizen wird.

Eröffnung auf Schloss Seggau



Jazzfestival Leibnitz, 13. bis 16. Oktober

16. Oktober: Tia Fuller im Kulturzentrum



Studio Dan- Jazz for Kids

Programm im Detail

Eröffnet wird das Festival auch heuer wieder im riesigen Weinkeller von Schloss Seggau, wo Sax-Altmeister Chico Freeman im Duo mit Heiri Känzig (Bass) eher die intime Gangart einlegen wird. Und mit der US-Sängerin Vanessa Rubin kommt endlich auch ein jahrelanger Wunschkandidat zum finalen Open Air beim Weingartenhotel Harkamp.U.a. mit: Hadar Noiberg Trio, Chico Freeman - Heiri Känzig, Fabulous Austrian Trio, The Bad Plus, Gypsy Fire, Tia Fuller Trio, Vanessa Rubin.Wenn Tia Fuller nicht mit Beyoncé tourt, im Weißen Haus auftritt oder am Berklee College unterrichtet, beglückt sie Jazzfreunde mit dem melodiösen Hardbop ihrer bestens eingegroovten Viererbande. Der volle Sound des Shooting Star der internationalen Saxofon-Szene und die Spielfreude ihres Ensembles wirken ansteckend. Über einen Albumtitel bezeichnet sich Tia Fuller selbst als „Angelic Warrior“ – engelshafte Kriegerin – und erklärt: „Es geht um die Balance zwischen meiner friedlichen, meditativen Seite und der aggressiven und bestimmten Seite, und darum, dass die eine die andere nicht ausspielt.“ Wie das klingt, zeigt die 40-jährige auch beim Festival in Leibnitz.Studio Dan ist eine Band. Aber Studio Dan ist nicht einfach irgendeine Band. Studio Dan ist eine Riesenband! Mindestens 16 Instrumente sind da zu sehen und zu hören. Manche Musikerinnen oder Musiker spielen sogar zwei oder mehrere Instrumente. Da wird die Bühne ganz schön voll. Schlagzeug, Bass, Klavier, Posaune und Trompete, Cello und Plattenspieler, Marimba und Oboe und allerhand anderes.Studio Dan sind aber auch 14 schillernde Persönlichkeiten, die noch gerne andere Sachen machen: Kung-Fu (Vorsicht!), Schwimmen (nach Noten?), mit Puppen spielen (auch die Männer?), Gewichte heben (Apothekergewichte!) und wer weiß was noch alles. Irgendwie haben sich all diese Leute auf der Bühne kennengelernt, denn sie haben eines gemeinsam: Sie spielen gerne, vor allem Studio Dan-Musik.Diese ist oft laut und schnell und manchmal ganz schön leise, und immer passiert irgendetwas Unerwartetes. Meistens lachen dann alle. Wie das alles vor sich geht und warum da auch noch ein Dirigent ist und wieso jedes Kind am besten seine eigene Band gründen sollte, wird in fünfzig Minuten erzählt.Für Kinder zwischen 6 und 10 Jahren, Dauer: 50 Minuten.Jazzfestival Leibnitz 201619:00 UhrHADAR NOIBERG TRIO (IL)Hadar Noiberg - flutes, effects, Haggai Cohen Milo - bass, Ofri Nehemya - drums20:30 UhrCHICO FREEMAN - HEIRI KÄNZIG DUO (US / CH)The ArrivalFreeman- tenor sax, Känzig - doublebass11:00 und 15:00 UhrJAZZ for KIDSSTUDIO DAN (A)Daniel Riegler – Leitung, Sophia Goidinger- Koch – Violine, Martina Engel – Bratsche, Maiken Beer – Cello, Bernd Satzinger – Kontrabass, Doris Nicoletti – Flöte, Astrid Kendl – Oboe, Matthew Gregory Smith – Fagott, Dominik Fuss – Trompete, Philip Yaeger – Posaune, Matthias Lill – Schlagwerk, Leo Riegler – Elektronik, Michael Tiefenbacher – Klavier, Christian Grobauer – Schlagzeug19:30 UhrFAT (Fabulous Austrian Trio)Alex Machacek - guitar, Raphael Preuschl - bass, Herbert Pirker – drums21:30 UhrTHE BAD PLUS (US)exclusively album release!Ethan Iverson - piano, Reid Anderson – bass, Dave King - drums19:30 UhrGYPSY FIRE (D / H / / BRA)Melanie Bong - vocals, Tony Lakatos – tenor sax, Lulo Reinhardt - guitar, Tizian Jost – piano, Eduardo Dudu Penz - bass, Bastian Jütte - drums21:30 UhrTIA FULLER TRIO (US)Tia Fuller - alto saxes, Linda Oh – bass, Joe Dyson – drums11:00 UhrVANESSA RUBIN & BAND (US)Vanessa Rubin – vocals (p, b, dr)