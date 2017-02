Lokalaugenschein in Retznei

02.02.2017, 08:11 Uhr

Landesrat Anton Lang und LTAbg. Bernadette Kerschler informierten sich bei Lafarge Retznei über umweltschonende Zementproduktion.

Der nachhaltige Wirtschaftskreislauf bei der Zementproduktion stand beim Besuch von Landesrat Anton Lang und LTAbg. Bernadette Kerschler im Lafarge Zementwerk Retznei im Mittelpunkt. Das Lafarge Zementwerk Retznei investiert durchschnittlich 1,6 Millionen Euro pro Jahr in den Produktionsstandort, um bereits jetzt alle zukünftigen Anforderungen an eine Industrie im Einklang mit der Umwelt zu erfüllen. Die Vertreter des Landes Steiermark zeigten sich begeistert von der energieeffizienten und ressourcenschonenden Zementproduktion in der Südsteiermark.Antoine Duclaux, CEO von Lafarge Österreich und Zentraleuropa Ost und Günter Kohlmayr, Werksleiter in Retznei begrüßten heute Landesrat Anton Lang und Landtagsabgeordnete Bernadette Kerschler im Lafarge Zementwerk Retznei.„Österreich braucht eine starke regionale Kreislaufwirtschaft, damit auch zukünftige Arbeitsplätze gesichert werden. Ich freue mich, hier in der Südsteiermark Vorzeigebetriebe zu besuchen, die die regionale Wirtschaft stärken und dadurch Arbeitsplätze schaffen“, lobt Landesrat Anton Lang das Lafarge Zementwerk Retznei und Saubermacher Tochter ThermoTeam.„LafargeHolcim ist in 90 Ländern weltweit präsent und beschäftigt rund 100.000 Mitarbeiter. Das Lafarge Zementwerk Retznei ist durch die innovative Zementproduktion hier am Standort ein Vorreiter und das macht uns sehr stolz“, so Antoine Duclaux, CEO von Lafarge Österreich und Zentraleuropa Ost.