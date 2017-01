Tobender Applaus für die VTG Bühne St. Martin

16.01.2017, 09:56 Uhr

Schnell Karten sichern: Restkarten gibt es nur noch für die Vorstellung am Mittwoch, dem 25. Jänner sowie für die Zusatztermine:Sonntag, 29. Jänner, sowie Freitag, 3., Samstag, 4. und Sonntag, 5. Februar 2017!Die Vorstellungen Freitag und Samstag beginnen um 19.30 Uhr, die Vorstellungen an den Sonntagen um 17 Uhr!Karten bei Foto Habenbacher in St. Martin i.S.: Tel: 03465/2283,