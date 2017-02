Wichtige Entscheidungen stehen wieder an

04.02.2017, 08:00 Uhr

Die nächste öffentliche Gemeinderatssitzung steht in Leibnitz am 9. Februar auf dem Programm. Beginn ist um 18 Uhr.

Tagesordnung

Wie immer lang liest sich die Liste der Tagesordnungspunkte, die bei der nächsten Gemeinderatssitzung in Leibnitz abzuhandeln sind.1.) Genehmigung der Verhandlungsschrift der „öffentlichen“ Gemeinderatssitzung vom 15.12.2016 – 7/20162.) Bericht Bürgermeister3.) Jahressitzungsplan des Gemeinderates 2017 – Änderung – Genehmigung4.) Parteienförderung für 2017 laut Parteienförderungs-Verfassungsgesetz – Nach-trägliche Genehmigung5.) Subvention 2017 – 1. Halbjahr 2017 – Verein „Leibnitz KULT. – Verein fürkulturelle Nahversorgung“ – Genehmigung6.) Transferzahlung – Marktgemeinde Kaindorf an der Sulm KG – NaturparkzentrumGrottenhof – Projekt „Museum Neu“ – Genehmigung7.) Transferzahlung – Marktgemeinde Kaindorf an der Sulm KG – NaturparkzentrumGrottenhof – Bauliche Maßnahmen Projekt „Regioneum Neu“ und Instandhaltung/Sanierungen am Grottenhof – Genehmigung8.) Marktgemeinde Kaindorf an der Sulm KG – Naturparkzentrum Grottenhof –Bauvorhaben/Sanierungen 2017 – Toilettenanlagen – Firma Containex Container-Handelsges.m.b.H. – Auftragsvergabe – Genehmigung9.) Marktgemeinde Kaindorf an der Sulm KG – Rasenmähertraktor – Nutzung durch dieStadtgemeinde Leibnitz – Benützungsgebühr – GenehmigungStadtgemeinde Leibnitz – Einladung Gemeinderatssitzung 09.02.2017 – 1/2017 Seite 1 von 310.) KulturzentrumLeibnitz–Restaurant–AnschaffungweitererTischefürdiePächterin – Beratung und Beschlussfassung11.) Sommerkrippe 201712.) Sommerkindergarten 201713.) Projekt „Kautionsfonds 2017“ – Umsetzungsmöglichkeiten – Bericht14.) Schaffung einer Einrichtung mit Rechtspersönlichkeit auf Basis der Teilrechts-fähigkeit öffentlicher Pflichtschulen – Zustimmung des Schulerhaltersa) Volksschule Leibnitz Ib) Volksschule Frauenbergc) Neue Mittelschule – Hauptschule Leibnitz II und Realschule15.) Dienstbarkeitsvertrag – Frau Josefine und Herr Peter Holler – Fernwärmeleitung Martinsgasse/Sportplatz/Alter Sportplatz 5 – Genehmigung16.) Tauschvertrag mit PK Immobilien GmbH hinsichtlich Gemeindegrundstück 1369 KG Leibnitz – Genehmigung17.) Flächenwidmungsplan-Änderung„Kinderkrippe“,Verfahrensfall0.06–Anhörungs- verfahren18.) Augasse 50 – Weggrundstück 120/28 KG Leibnitz – Genehmigungena) Übernahme ins öffentliche Gut laut Vermessungsurkunde GZ: 10179-1/15Permann & Schmaldienst Vermessung ZT GmbH vom 20.09.2016b) Widmung als Gemeindestraße – Verordnung19.) Augasse 50 – Weggrundstück 73/48 KG Kaindorf an der Sulm – Genehmigungena) Übernahme ins öffentliche Gut laut Vermessungsurkunde GZ: 10179-2 Permann& Schmaldienst Vermessung ZT GmbH vom 20.09.2016b) Widmung als Gemeindestraße – Verordnung20.) Dechant-Thaller-Straße32–BauvorhabenFirmaKindermann–Genehmigungena) Bushaltestellen – Errichtungb) Übernahme Teilfläche Grundstück 53/9 KG Leibnitz ins öffentliche Gutc) Straßensanierung21.) Kreuzung Im Mitterfeld/Richard-Wagner-Weg – Gehsteigverbreiterung im Kurven- bereich – Genehmigung22.) L611GrazerGasse/Sailergasse–Kreisverkehrserrichtung–Genehmigungen1. Ausführungsvorschlag für Kreisverkehr – Abänderung auf Durchmesser 20,00 m2. Grundstücksankäufe2.1 Annahme Angebot Herr Ing. Peter Draxler (betroffene Grundstücke : 54/19 und .130/5 je KG Leibnitz und .47/11 und .47/12 je KG Kaindorf an der Sulm)2.2 Annahme Angebot Frau Barbara Guidassoni (betroffene Grundstücke : 54/9 KG Leibnitz und .47/13 KG Kaindorf an der Sulm)3. Ansuchen Anrainer Familie Kogl – Lärmschutzwand4. Verhandlung mit Energie Steiermark über Grundfläche für Gehsteigver-breiterung5. Gesamtkostenaufstellung23.) L611Lastenstraße/Wagnastraße – Ampelanlage – Sanierung – Übernahme Kostenanteil – Genehmigung24.) Otmar-Rußheim-Straße – Anbindung an Kreisverkehr Bahnhofstraße – Verhandlungen mit Grundeigentümer – Grundsatzbeschluss25.) Sabinweg – Bereich Schönegg 19 – Oberflächenentwässerung – SanierungStadtgemeinde Leibnitz – Einladung Gemeinderatssitzung 09.02.2017 – 1/2017 Seite 2 von 326.) Wiesbergstraße–Grundstück250/1KGKaindorfanderSulm–Parkplatzgestaltung und Platzbenennung – Beratung und Beschlussfassung27.) Straßenbenennungen – Ortsteil Leibnitz – Umbenennung – Straßenbezeichnung – Beratung und Beschlussfassunga) Ottokar-Kernstock-Gasse in Karl-Kraus-Gasseb) Kloepferweg in Arthur-Schnitzler-Weg28.) Projekt „IST Mobil – Südweststeiermark“ – Haltestellenbenennungen – Vorschläge29.) Kindergarten Kaindorf an der Sulm – Gesamtkosten Zu- und Umbau 2016 – Bericht30.) Volksschule Leibnitz-Linden – Gesamtkosten Zu- und Umbau 2016 – Bericht31.) Städtischer Wirtschaftshof – Unimog 1400 – Ausfall durch Rahmenbruch –Ersatzanschaffung – Bedeckung und Finanzierung (Leasing) – Beratung undBeschlussfassung32.) Grundinanspruchnahmen–Leitungsträger–Jahresbericht201633.) Bericht Prüfungsausschuss vom 16.11.201634.) Allfälliges