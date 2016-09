Helmut Pichler "Der Gosauer": Himalaya

Öblarn: Kunst- und Kulturhaus |

Auf den gefährlichsten Straßen der Welt durch Indien und Nepal. Mehr als vier Monate lang war Helmut Pichler aus Gosau in Indien und Nepal unterwegs. Am Fuße des Himalaya bewältigte er mit einem Allradfahrzeug, auf dem Mountainbike und zu Fuß hunderte Kilometer. Seine Erlebnisse rund um die gefährlichsten Straßen der Welt hielt er in atemberaubenden Bildern und - neu (!) - in spannenden Filmszenen fest.