4. Wildalpener Doffest und Handwerkerkirtag

28.08.2016, 13:13 Uhr

Am 27..8.2016 fand zum 4. mal das Dorffest und der Handwerkerkirtag in Wildalpen statt!

Dabei war alles an Kunst, Kulinarik und Handwerktum aus der Region vertreten. Von traditionellen Erdäpfelspatzen, über Bergsteigersuppe der Bergrettung und Ripperl vom Hotel Bergkristall, bis hin zum köstlichen Knödeltrio des Gasthaus zum Krug reichte die Palette. Danach konnte man mit Schiftln&Almkaffe sowie Mehlspeisen des Elternvereins die süßen Köstlichkeiten entdecken.Die Handwerks- und Bastelkunst reichte von dekorativen Kranzln bis hin zum Motorsägenschnitzer. Auch die Lokalen Unternehmen, wie die Maschinenstickerei Birnbaum, konnten Ihre Produkte präsentieren.Bei einem Achterl Most oder Schilcher und einem genussvollen Stamperl konnte man es sich bei bestem Wetter bis in die Abendstunden hin gemütlich machen.Musikalisch umrahmt wurde die gelungene Veranstaltung durch ein Quartett der Musikkapelle Wildalpen.Das ließ sich auch Bundesratspräsident Mario Lindner nicht entgehen, der von den Initiatoren, Vizebgm. Hubert Failmayer und GR Josef Graf, gemeinsam mit Bürgermeisterin Karin Gulas begrüßt werden konnte.In 2 Jahren wird dieses Fest seine Fortsetzung finden!