Der Dachstein in schwarz-weiß

10.01.2017, 06:00 Uhr

Einzigartige Fotodokumentation von Meisterfotograf Karl Kaser.

Einzigartige Dokumente rund um den Dachstein und natürlich von Steiermarks höchstem Berg selbst – aus der Zeit der „Glasplatten-Fotografie“ – werden zurzeit im Museum „Zeitroas“ in der Ramsau gezeigt.Dem Alpenverein Haus im Ennstal gelang es mit dem Ramsauer Museumsverein, die Ausstellung „Der Dachstein in historischen Aufnahmen“ auf die Beine zu stellen. Die Bilder stammen von Karl Kaser, einem Meisterfotografen der Wiener Schule.Sein Enkel Hermann Kaser verwaltet 12.000 Glasdiapositive und –negative, die Themen und Landschaften der Monarchie zum Inhalt haben. Kein Wunder, dass seine Aufnahmen auch auf internationaler Ebene gezeigt werden, zuletzt in Opatija und in Split an der dalmatinischen Küste.

In einer Sonderausstellung werden 48 Fotografien und etwa 20 digitale Bilder gezeigt.Die Ausstellung ist noch bis Ostern im Ramsauer Museum „Zeitroas“ zu sehen und zwar zu folgenden Öffnungszeiten: Dienstag 10 bis 10:30 Uhr, Mittwoch 10 bis 12:30 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie Donnerstag und Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr.