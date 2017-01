Erfolgreiche Premiere des Treppen-Hallencups

23.01.2017, 17:00 Uhr

In der Gröbminger Sporthalle ging der Treppen-Hallencup über die Bühne.

Beim ersten Treppen-Hallencup traten am vergangenen Wochenende 14 Mannschaften an, um den begehrten Wanderpokal mit nach Hause zu nehmen. Nach einigen spannenden Duellen auf hohem Niveau ging schlussendlich die Mannschaft "Meine Favoriten" als Sieger vom Platz. Mile Micic und Daniel Schimmer vom Siegerteam teilten sich mit jeweils 13 Toren die Torjägerkrone.Den zweiten Rang belegte das "Stüberl Gröbming" mit Kapitän Simon Petscharnig. Den letzten Platz am Stockerl holte sich das "Cafe Walcher" aus der Ramsau mit Kapitän Fabio Perali.

Als heimliche Stars des Tages entpuppten sich die beiden Schiedsrichter Stefan Brtan und Albert Mayer, die sich mit ihren Leistungen für Höheres empfahlen. Das Projektteam des 1. FC Treppen-Fritz, bestehend aus Obmann Daniel Perhab, Daniel Herzog, Christoph Hundegger, Christian Frosch und Ronald Binder, konnte mit einem perfekt organisierten Turnier überzeugen.Das Hallenfußball-Turnier stand aber nicht nur im Zeichen des Bandenzaubers. Insgesamt 1.500 Euro konnten für einen karikativen Zweck gespendet werden. Hermann Schrempf aus Tipschern sitzt seit einem Autounfall im Rollstuhl und wurde nun mit einem Teil des Erlöses finanziell unterstützt. Seine Ehefrau Sylvia zeigte sich von dieser Geste besonders erfreut: "Wir möchten uns recht herzlich bei allen bedanken, die uns 365 Tage im Jahr unterstützen, sei es finanziell oder mit positiven Worten. Ohne euch wäre vieles nicht möglich. Diese 1.500 Euro sollen die Anschaffung eines Rollstuhls etwas erleichtern."Weiters wird beim ersten Heimspiel in der Frühjahrssaison eine Matchball-Spende für den TUS Gröbming vorgenommen.