Special Olympics: Der Herzschlag unserer Welt

23.12.2016, 08:41 Uhr

Graz, Schladming und Ramsau tragen heuer die "Special Olympics" aus.

Mit Ausnahme der USA ist Österreich das erste und einzige Land, das die Winterspiele ein zweites Mal austrägt – bereits 1993 waren die großartigen Athleten in Schladming und Salzburg zu Gast.Heuer trägt die Steiermark den Wettbewerb unter dem Motto „Heartbeat for the World“ mit rund 2.700 Athleten aus 107 Nationen aus. Während der Spiele stehen neun verschiedene Sportarten auf dem Programm: Floor Hockey, Floorball und Stocksport finden in der Stadthalle Graz statt, Eisschnelllauf und Eiskunstlauf in der Merkur Eishalle.

Die Ski-Alpin-Bewerbe sowie Snowboard werden in Schladming-Rohrmoos ausgetragen, Langlauf und Schneeschuhlauf in Ramsau am Dachstein. Die Eröffnungsfeier findet am 18. März im Schladminger Planai Stadion statt, den Abschluss der Spiele bildet die große Schlusszeremonie in der Merkur Arena am 24. März in Graz. Die „Flamme der Hoffnung“ macht sich auf den Weg nach Österreich - am 18. März wird in Schladming das Olympische Feuer entzündet.Damit die weltweit größte Sportveranstaltung des Jahres reibungslos über die Bühne gehen kann, sind jede Menge freiwillige Helfer erforderlich. An die 3.000 dieser Volunteers haben sich gemeldet, um ihre Freizeit in den Dienst des Festes im Zeichen der intellektuell beeinträchtigten Sportler zu stellen.„Es ist unglaublich, wie viele Menschen bereit sind, sich als Freiwillige einzubringen“, sagt Special-Olympics-Österreich-Präsident Jürgen Winter, „von der Schülerin aus Graz bis zur Regieassistentin aus Wiesbaden, vom Bankbeamten aus Belgien bis zur pensionierten Krankenpflegerin aus Grundlsee – die Palette ist schier unerschöpflich.“Auch Menschen, die in der Öffentlichkeit nicht unbekannt sind, engagieren sich ehrenamtlich. Wie beispielsweise der Stainzer „Schilchermaler“ Rudolf Spari. „Bei einem Gespräch mit Special-Olympics-Vizepräsident Marc Angelini hab‘ ich vor Monaten erfahren, dass Delegationsbegleiter für die Winter Games gesucht werden. Durch unsere zahlreichen Reisen in arabische Länder wie Ägypten, Marokko, Jordanien, den Oman und die Vereinigten Arabischen Emirate war es mir ein Bedürfnis, einem arabischen Team unser Land zu zeigen. So bin ich Delegationsleiter für die Emirate geworden."