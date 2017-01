TISCHTENNIS - Es geht wieder um Punkte und Platzierungen !

22.01.2017, 11:16 Uhr

Am 30.1. startet mit der Partie Liezen 2 gegen Wörschach 2 auch die Gebietsliga in die Meisterschaft.

Spannend wird sicherlich noch der Kampf um Platz 2 – auch noch ein potentieller Aufstiegs-Rang. Hier sind sowohl Ardning 1, Admont 1 als auch Liezen 3 noch im Rennen.Als Unentschieden Spezialist entpuppte sich Wörschach 4 – gleich zweimal 5:5 zeigt ganz klar den Aufwärtstrend von Zabresky, Adelwöhrer und Hartl.In der Einzelrangliste spiegelt sich der Stand im Mannschaftsbewerb wider. Manuel Wörndle vom TTHC Traofaich führt – aber schon an zweiter Stelle mit dem Wörschacher Christof Zabresky einer -der nicht aus dem Führungsquartett im Mannschaftsbewerb kommt.Ebenso wie mit dem Prestigeduell Wörschach 1 gegen Sölk 1 am 31.1. geht es um viel. Liezen 2 kämpft darum, sich eine gute Ausgangsposition für den Meistertitel zu halten. Im Herbst waren WSV-ler punktegleich mit Trofaiach 1 an 2. er Stelle.Auf jeden Fall kann mit einem spannenden Duell auf allen Ebenen von der Unterliga, wo mit Sölk 1, Wörschach 1; Liezen 1 und auch Landl 1 4 Ennstaler Klubs um Punkte und Platzierung kämpfen, bis hin zur 2. Klasse wo vor allem Nachwuchsspieler mit vollem Einsatz zeigen wollen was sie können.