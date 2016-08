Mürz-Center feiert Geburtstag

27.08.2016, 20:30 Uhr

Das Mürz-Center feierte seinen 3. Geburtstag mit einen 12-Stunden-Shoppen und großer Verlosung.

Mit einem langen Einkaufstag feierte das Mürz-Center sein 3-jähriges Bestehen. Die teilnehmenden Betriebe, Hervis, Fussl Modestraße, HandyShop, Libro, Mr.+Lady, C&A, Deichmann sowie Bäckerei Köck boten den Kunden ein 12 Stunden Non-Stop shoppen an. Bis in die Abendstunden konnte man in angenehmer Atmosphäre die vielen Jubiläumsaktionen in Anspruch nehmen und das eine oder andere Schnäppchen mit nach Hause nehmen. Im Anschluss an die Veranstaltung fand die große Verlosung des Gewinnspieles statt. Tolle Warenpreise wurden verlost, den Hauptpreis , ein Mountainbike im Wert von 500 Euro, gesponsert von Hervis konnte Katharina Rinnhofer (Hönigsberg) mit nach Hause nehmen. Über ein Smartphone im Wert von je 100 Euro, gesponsert vom HandyShop freuten sich Johann Hebertsberger (Langenwang) sowie Jasmin Baumgartner (Krieglach).