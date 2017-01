Verantwortung gegenüber Handel

19.01.2017, 14:01 Uhr

Neujahrsempfang Kindberg: Umbau im Zentrum, Herausforderung für alle.

Nicht wie in den letzten Jahren üblich von der Seite des Volkshauses Kindberg sprach Bürgermeister Christian Sander beim Neujahrsempfang zu den geladenen Gästen, er stand mit dem Mikrophon vorne, in der Mitte. "Mitten unter euch, so fühle ich mich wohl", sagte Sander zu Beginn seiner Rede. Thema Nummer eins an diesem Abend war die Erneuerung der Ortsdurchfahrt von den Autobahnabfahrten Ost bis West wie auch die Umbauarbeiten des Kanalsystems im Stadtzentrum sowie dessen Neugestaltung. Schon im Frühjahr beginnt die zweijährige Umbauphase, eine Herausforderung für alle, wie Sander betont. "Wir alle sind verantwortlich, dass der Handel in Kindberg weiter floriert", appeliert Sander an die Mürztaler auch während der Bauphase in den Kindberger Geschäften einzukaufen.Stolz ist Bürgermeister Sander auf die vielen Betriebe in Kindberg "die erweitern und zukunftsträchtig" sind sowie auf die hohe Anzahl von 19 Ärzten in Kindberg. "Die Gäste wissen das oft mehr zu schätzen als wir selbst", so Sander. Er hob die Erweiterung der Firma Hintsteiner hervor wie auch den Baubeginn von Hilitech, die Firmen List und Hintsteiner bauen in Kindberg eine gemeinsame Produktion auf. Baubeginn ist für das Jahresende geplant, 70 Arbeitsplätze werden geschaffen. Positiv stimmt Sander die derzeitige Entwicklung bei der voestalpine. "Die Talsohle ist durchschritten, wir gehen wieder auf den Berg zu. Es stimmt mich positiv, dass auch in Zukunft in den Standort Kindberg investiert wird", so Sander.

"Als Wohnstadt etablieren"

Viele neue Wohnungen sind 2016 in Kindberg entstanden und auch heuer werden einige Projekte verwirklicht. Aber: "Wir müssen uns noch ein bisschen als Wohnstadt etablieren und verkaufen", sagt Sander. Mit einem ordentlichen Haushalt von 18,2 Mio. Euro und einem außerordentlichen Haushalt von 5,6 Mio. Euro könne man "nicht nur verwalten, sondern auch gestalten"."Ein Ziel ist im letzten Jahr in Erfüllung gegangen. Mit der Eröffnung der Kinderkrippe im neuen Bezirkspflegeheim können wir nun Kinder von null bis 14 Jahren versorgen, ganzjährig und ganztägig", freut sich Sander. Ein großes Projekt im letzten Jahr war auch die Neueröffnung der Neuen Mittelschule, die um 5,4 Mio. Euro generalsaniert wurde. "Was den Bahnhof Kindberg betrifft, haben wir noch eine Barriere zu überwinden im wahrsten Sinne des Wortes. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen", zeigt sich Sander unzufrieden mit der derzeitigen Situation, er möchte diesbezüglich bald eine Lösung. Ein weiteres Projekt für die Zukunft wird die gemeindeübergreifende Nutzung des St. Barbara-Busses und des Kindberger Citybusses sein. Die Gespräche seien hier schon sehr weit fortgeschritten.Für die musikalische Umrahmung des Neujahrsempfangs sorgte das Salonorchester der Sinfonietta Kindberg unter der Leitung von Musikschuldirektor Klaus Steinberger. "Gehen wir ein Stück des Weges für Kindberg gemeinsam", so Christian Sander abschließend.