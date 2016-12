25 neue Polizeibeamten für die Steiermark, ab 1.12. im Dienst

01.12.2016, 19:25 Uhr

Die sechs Frauen und 19 Männer treten mit 1. Dezember 2016 in verschiedenen Polizeiinspektionen in der Steiermark ihren Dienst an. 15 Absolventen werden die Dienststellen in Graz verstärken. Zwei Polizisten und eine Polizistin werden in Zukunft im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag für Sicherheit sorgen. Sechs erfolgreiche Absolventen werden die Dienststellen im Bezirk Leoben und einer wird zukünftig im Bezirk Deutschlandsberg seinen Arbeitsplatz haben.Der Direktor der Sicherheitsakademie betonte die Vorbildfunktion der jungen Polizistinnen und Polizisten und die Wichtigkeit ihrer zukünftigen Aufgaben: "Polizeiarbeit ist mehr als ein Beruf. Sie bedeutet große Verantwortung und verlangt hohe Flexibilität. Dieser Beruf befindet sich in einem stetigen Wandel, dem wir uns anpassen müssen.""Sie treten den Dienst in einer sehr fordernden Zeit an. Um diese erfolgreich zu meistern, benötigen Sie sowohl Einfühlungsvermögen als auch Entschlossenheit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und, dass Sie immer unversehrt und gesund aus dem Dienst nachhause zurückkommen", so Landeshauptmann Schützenhöfer.Die stellvertretenden Landespolizeidirektoren HR Mag. Alexander Gaisch und Generalmajor Manfred Komericky, sowie der Landeshauptmann Schützenhöfer gratulierten den Absolventinnen und Absolventen zum erfolgreichen Abschluss.