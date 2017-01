Ein Prosit auf ein echt „lässiges“ Neujahrskonzert in Spielberg

22.01.2017, 14:55 Uhr

Das alte Jahr neigt ist Vergangenheit, das neue Jahr gerade mal aus den Windeln gerkoche. Beste Zeit für ein Neujahrskonzert. Aber eines der besonderen Art – gemeinsam mit der Familie Lässig, der sechsköpfigen Truppe rund um Manuel Rubey, die am vergangenen Freitag in Spielberg gastierte und – wie zu erwarten war – ihr Publikum in ihren Bann zog. Und wie man feststellen konnte: Es ist ein Neujahrskonzert, das praktisch das ganze Jahr über Saison hat. - Mehr dazu in der kommenden Ausgabe der Murtaler Zeitung.