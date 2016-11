Wölfe zerlegten die Eisbären

30.11.2016, 15:10 Uhr

M-Rast Wölfe lachen nach Kantersieg wieder von der Tabellenspitze.





EC M-Rast Wölfe - Eisbären Peggau 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)



Doppelschlag sorgt für klare Verhältnisse

Im Schlagerduell der Landesliga holte sich die Truppe von Trainer Reinhold Quinz in eindrucksvoller Weise wieder die Tabellenführung zurück.Nach einem vorsichtigen Abtasten auf beiden Seiten legten Quinz & Co. mit einer furiosen Schlussphase im ersten Drittel die Basis für den Heimsieg.

Halbes Dutzend-Tore nach 40 Minuten

Wölfe-Heimrecht im Spitzenspiel

Nach dem 1:0 durch Thomas Reiter sorgte ein Doppelschlag von Christian Tweraser und Marco Quinz binnen elf Sekunden zum 3:0 für klare Verhältnisse.Im zweiten Drittel nützte Thomas Liebscher ein Überzahlspiel mit dem vierten Treffer, 4:0 für die Wölfe. Ein weiterer Doppelschlag von Christopher Doppelreiter und Markus Stolz machte das halbe Dutzend voll, nach 40 Minuten führten die M-Rast Wölfe komfortabel mit 6:0.Eisbären-Crack Tatzer gelang zumindest der Ehrentreffer zum 6:1 für die Gäste, ehe Tweraser in doppelter Überzahl und Thomas Schlaffer mit zwei sehenswerten Treffern den 8:1-Kantersieg fixierten.Im Spitzenspiel der Runde empfangen die M-Rast Wölfe als Tabellenführer am Samstag, 3. Dezember, bei freiem Eintritt um 18.30 Uhr in der Aichfeldhalle den schärfsten Verfolger, die SPG Weiz/Hartberg.