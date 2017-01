Die Bezirksblätter auf der Langlaufloipe: Anstrengend, aber "xund"

16.01.2017, 17:36 Uhr

Die Bezirksblätter auf der Langlaufloipe. Da hat man länger etwas davon: nach 14 Kilometern hielt der Muskelkater noch drei Tage an.

80 Kilometer Loipe

BEZIRK NEUNKIRCHEN. Beim Langlaufen ist man immer in Bewegung. Besonders lange hat man auf der Panoramaloipe am Wechsel etwas davon.Kirchbergs Bürgermeister Dr. Willibald Fuchs: "Das Netz umfasst 80 Kilometer." Einen "Nasenramel" davon ist Bezirksblätter-Redakteur Thomas Santrucek im Rahmen der Sporttest-Reihe mit dem passionierten Langläufer Willibald Fuchs abgefahren. "Wir haben sieben Kilometer von der Steyersberger Schwaig zur Kampsteiner Schwaig und retour zurück gelegt", so Santrucek.

Die Theorie war noch da

Motivierendes Lob

Kosten für das Vergnügen

Der Reporter hatte seinerzeit während der Wintersportwochen im AHS Neunkirchen mehrmals Langlaufunterricht. "Leider ist das über 20 Jahre her", musste der Reporter feststellen. Zwar kannte Santrucek noch die Bewegungsabläufe: "Aber so richtig flüssig wollten diese nicht umgesetzt werden." Ganz anders Fuchs. Der machte auf den Langlaufbrettln – der Test wurde klassisch, nicht im Skaten durchgeführt – eine gute Figur.Und doch meinte Fuchs während einer kurzen Rast zu Santrucek in der endlich wieder bewirtschafteten Kampsteiner Schwaig: "Ich hätte mir gedacht, dass Sie so gut durchhalten." Dieses Lob tat gut!Ein Langlaufset kann bei Sport Tauchner (Kirchberg) zu 15 € pro Tag geliehen werden. Der Loipeneintritt kostet 7 € pro Tag.