Zell am See: Bei Forstarbeiten unter einem Baum eingeklemmt

14.02.2017, 17:42 Uhr

Eine Presseaussendung der Polizei Salzburg

ZELL AM SEE. Zu einem Forstunfall kam es am Vormittag des 14. Februar 2017 in Zell am See. Die Frau eines 69-Jähriger hörte die Hilferufe ihres Mannes, der mit Forstarbeiten im Wald beschäftigt war. Die Polizeibeamten konnten in unwegsamem Gelände den 69-jährigen Mann vorfinden. Der Pensionist war unter einem Baumstamm eingeklemmt. Gemeinsam mit den Rettungskräften bargen sie den Mann. Er erlitt Verletzungen im Bereich der Schulter und des Arms. Der Rettungshubschrauber flog den Verunfallten ins Krankenhaus.