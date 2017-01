Zeit zum Korbflechten

21.01.2017, 17:28 Uhr

In Stainz bei Straden findet das Korbflechten und Korbnähen jeden Freitag ab 18.00 Uhr im Haus der Vulkane statt. Leopold Riedrich, Christian Lackner und Josef Gangl lehren in Kleingruppen das Flechten von Weidenkörben, Josef Konrad und Franz Dorner geben die Kunst des Korbnähens weiter.In Frutten-Gießelsdorf findet der Kurs jeden Dienstag ab 19.00 Uhr statt. Toni Rindler zeigt, wie ein Weidenkorb entsteht. Franz Schuster zeigt das Strohkorbnähen.Und in Gniebing-Weißenbach bemühen sich Toni Hebenstreit und Toni Janisch, dieses Kunsthandwerk gut weiterzugeben. Die Korbflechter oder diejenigen, die es noch lernen möchten, treffen sich jeden Freitag um 18.00 Uhr im Gasthaus Schwarz in Paurach.Die Kurse sind in allen Gruppen gratis, wenn vorhanden, sollten Weiden mitgebracht werden.