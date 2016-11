Sechs Geschenke, die länger Freude bereiten

23.11.2016, 20:00 Uhr

Wer noch keine Geschenksideen für Weihnachten hat, kann sich hier Anregungen holen.

BEZIRK (vom). Alle Jahre wieder stellt sich die Frage, mit welchen Geschenken man seine Lieben zu Weihnachten erfreuen kann.Wir haben uns in der Region auf die Suche gemacht und sechs Ideen für Sie zusammengefasst: Für Feinschmecker eignet sich das erste Bio-Sonnenblumenöl von "Farmgoodies" aus Gramastettner Sonnenblumen perfekt als Geschenk. Das Öl hat einen hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und ein breites Einsatzgebiet. Eine Mütze aus der aktuellen ÖSV-Kollektion von Eisbär in Feldkirchen erfreut sicher nicht nur Ski-Fans. Sie hält auch schön warm und fällt durch die trendige Strukturstrickoptik auf. Wer seinen Lieben etwas Gutes tun möchte, liegt mit einem Gutschein von der Salzoase in Engerwitzdorf sicher nicht falsch. Das Mikroklima im Salzraum stärkt die Abwehrkräfte und hilft Stress abzubauen. Ideal, um nach Weihnachten wieder Kraft zu tanken. Eine große Auswahl an edlen Tropfen bietet die Brennerei Hauder an der Grenze zu Herzogsdorf. Die einzigartigen Millquater Whiskys, Gin und sonstige Edelbrände eignen sich perfekt, um nach dem Weihnachtsmahl gleich verkostet zu werden. Viel Action verspricht der I-Walk Mini Scooter, erhältlich bei RORA in Feldkirchen. Durch die höhenverstellbaren Knielenker ist der Fahrspaß auf zwei Rädern gleichermaßen für Klein und Groß geeignet. Kinder oder Enkel werden in einem Zirbenholz-Gitterbett von der Naturfabrik in Ahorn sicherlich wie auf Wolken schlafen.

Sonnenblumenöl

Eisbär-Mütze

Salzoase-Gutschein

Millquater Whisky

I-Walk Mini Scooter

Gitterbettchen

Das erste Bio-Sonnenblumenöl von "Farmgoodies" aus den Sonnenblumen von Doris und Josef Stirmayr aus Gramastetten wurde erst kürzlich abgefüllt. Geschmacklich präsentiert es sich sehr mild, wobei die nussige Note unverkennbar ist.Die Aislin Oversize-Mütze "Skipool" von Eisbär Sportmoden in Feldkirchen stammt aus der aktuellen ÖSV-Kollektion. Die trendige Oversize-Mütze sieht nicht nur schick aus, sie hält auch durch das weiche Innenfleeceband schön warm.Beim Aufenthalt in der Salzoase in Engerwitzdorf kann nach den Weihnachtsfeiertagen wieder Kraft getankt werden. Außerdem unterstützen die Sitzungen Atemwege und Haut. Es gibt Gutscheine für eine Sitzung, 5er- oder 10er-Blocks.Mühlviertler Gerste, reines Quellwasser und eine schonende Destillation ergeben nach der Lagerung in Limousin Eichenfässern den Old Hauder Millquater Whisky von der Brennerei Hauder an der Grenze zu Herzogsdorf.Der neue I-Walk Mini Scooter von Heinzl Group ist jetzt bei RORA Installationen in Feldkirchen erhältlich. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 19 km/h kommt der Fahrspaß auf zwei Rädern bis zu 33 Kilometer mit einer Akkuladung.Ein Gitterbett aus massiver, unbehandelter Zirbe gibt es in der Naturfabrik in Ahorn. Es ist metallfrei und wird in Oberösterreich produziert. Das kleine Bett hat drei Schlupfsprossen und der Lattenrost ist dreifach höhenverstellbar.