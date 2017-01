Einladung zum Aktivabend - Stress-FREI ins Wochenende

, Hauptstraße 104 , 8582 Rosental an der Kainach AT

JUFA , Hauptstraße 104 , 8582 Rosental an der Kainach AT

Rosental an der Kainach: JUFA |

Wann: Jeden Freitag von 18:00-19:15 (ab 3. März 2017)

Wo: JUFA Rosental/Pfeffermühle UG



Was du brauchst…

- Yoga- oder Gymnastikmatte

- Kleines Handtuch, Decke

- Bequeme Kleidung, keine Schuhe



Was dich erwartet…

- Körperstärkung- & Kräftigung

- Aufbauen der Lebenskraft

- Krankheiten vorbeugen

- Müdigkeit und Stress vertreiben

- Lerne, wie du deine Energie selbst in Fluss bringst



Einstieg jederzeit möglich!!!! Probier´s doch einfach aus –

du wirst dich danach sensationell fühlen :-)



Kosten pro Einheit. € 12,- 10er-Block: € 100,-



Bitte immer anmelden bis spät. Freitag-Mittag per SMS!!!!



Stefanie Bauer (Dipl. Shiatsu-Praktikerin)

0650/6902962, www.body-rei.at