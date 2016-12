ÖKB-Jugendreferent und Gastronom

06.12.2016, 09:55 Uhr

Alexander Lackner betreit die Schmankerlstube Fuchs in Söding und kümmert sich ab sofort um die junge Generation des ÖKB-Mooskirchen.

Mehrmals wurde vom Vorstand der ÖKB-Ortsgruppe Mooskirchen versucht, für das Jugendreferat einen Verantwortlichen zu finden. In der Person von Alexander Lackner aus Söding-St. Johann wurde dieser nun gefunden. Lackner ist beruflich selbstständiger Gastronom und betreibt das Lokal, die Schmankerlstube Fuchs in Pichling bei Söding, Bergstraße 43. Er ist bereit sich dieser Aufgabe zu stellen, wobei es sein Ziel ist, sich um Bedürfnisse und Interessen der jungen Generation zu kümmern und diese im Kreis des ÖKB und mit dessen Unterstützung umzusetzen. "Ich lade Interessentinnen und Interessenten bis ca. 30 Jahre herzlich ein, mit mir mitzumachen", so Lackner.