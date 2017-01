16.01.2017, 11:58 Uhr

Vortrag: Ätherische Öle in der Kinderzeit

In der Barbara Apotheke in Bärnbach findet am Donnerstag, dem 2. Februar, ein Vortrag zum Thema "Ätherische Öle und Aromapflege in der Kinderzeit" statt. Judith Mürzl stellt ab 18.30 Uhr die Möglichkeiten der Anwendung von ätherischen Ölen vom Baby bis zum Schulkind vor.

