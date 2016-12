Was Waidhofen 2016 bewegte

21.12.2016, 00:00 Uhr

Jahresrückblick: Waidhofen österreichweit in den Schlagzeilen, ein Tornado und ein mysteriöser Mord. Das war das Jahr 2016 im Bezirk!

Aus für Foggy-Taxi wegen Bürokratie im Jänner

Am Jänner fahren die Foggy-Taxis zum letzten Mal. Registrierkassenpflicht und Bürokratie bringen Betreiber Bernhard Zimmerl zum Aufgeben. In Waidhofen herrscht Verwirrung über die Registrierkassenpflicht und Geschäftsleute nehmen das Chaos rund um deren Einführung mit schwarzem Humor.

Schwerer Verkehrsunfall zwischen Merkengersch und Dobersberg

Flirten im Waldviertel - aber richtig

Lucas kam im April auf der B2 zur Welt

Verheerender Brand in Triglas

Juni: Kinder dürfen nicht in die Ferienbetreuung

Juli: Tornado fegte über den Bezirk

Trauer um Josef Hauer

Pagro-Einbrecher lieferte wilde Verfolgungsjagd

Leiche am Loosberg: Rätseln über Identität des Toten

Erotik-Oscar ging in den Bezirk Waidhofen

General Winter sorgte für Chaos

Auf der B36 zwischen Merkengersch und Dobersberg ereignete sich Februar ein schwerer Verkehrsunfall. Bei einem Überholmanöver stießen zwei PKWs frontal zusammen. Die beiden Lenker wurden in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit hydraulischen Rettungsgeräten befreit werden.Vergessen Sie fleischfressende Pflanzen aus dem Bobo-Blumenladen in der Wiener Innenstadt oder Ihre in flüssigem Stickstoff gekochten Gochi-Beeren: Wir Waldviertler haben eigene Methoden der Balz. Bei uns herrschen rustikale Erdigkeit und ruppiger aber herzlicher Charme. Für auswärtige haben wir auch ein kleines Glossar mit den wichtigsten Begriffen rund um Waldviertler Minnesang gesammelt.Fahrt von Eggmanns ins Krankenhaus Horn: Kind kam in Brunn zur Welt. Weil die Geburtshilfe in Waidhofen nach Zwettl verlegt wurde, hatte ein Eggmannser Paar keine andere Wahl als nach Horn zu fahren. Denn Sohn Lucas hatte es eilig. Der Papa drückte aufs Gaspedal, doch Lucas hatte andere Pläne...Im Mai brach in einer Halle in Triglas ein Feuer aus, das auf Nebengebäude übergriff. Damit nicht genug drohten Dieseltanks zu explodieren und der Wind fachte das Feuer immer wieder an.Aufgrund einer Bezirksblätter-Story schaffte es Waidhofen österreichweit in die Schlagzeilen. Wie sich im Juni herausstellte, verweigerte die Stadt Kindern von Asylwerbern die Betreuung in den Ferien. Man wollte keine Räume zur Verfügung stellen und außerdem scheitere die Ferienbetreuung am Geld, hieß es. Was folgte war eine Welle der Hilfsbereitschaft. Aus ganz Europa kamen Spenden. Mit diesen Geldern konnte die Volkshilfe schließlich zwei Pädagoginnen engagieren, Räume mieten und den Kindern schöne Ferien bereiten.Windgeschwindigkeiten von über 200 km/h verursachten im Juli Schäden in Millionenhöhe. Vor allem der Raum Karlstein wurde hart getroffen und der sogenannte "Holzgraben" völlig verwüstet - die Spuren sieht man bis heute. Aber auch viele Häuser wurden schwer beschädigt. Die Aufräumarbeiten dauerten über zwei Monate.Im August herrschte Trauer um den Direktor der Neuen Mittelschule Vitis, Josef Hauer. Hauer war am 26. August dabei ein Biotop zu reinigen. Dabei stürzte ein tonnenschwerer Stein auf den Mann und begrub ihn unter sich. Rettungskräfte waren sofort im Einsatz, konnten aber nurmehr den Tod des beliebten Schuldirektors feststellen.Er brach im September in mehrere Pagro-Filialen - darunter jene in Waidhofen - ein und dann lieferte er sich auch noch eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Pech für den Dieb: Er wurde in Gmünd geschnappt, weil er über eine Böschung gefahren und gegen eine Sandkiste für Kinder geprallt war.Am 31. Oktober fand ein Waldarbeiter bei Arbeiten am Loosberg bei Puch eine Leiche. Der Tote war in Plastikfolie und Draht eingewickelt in einen Schlafsack gesteckt worden. Rasch war klar: es war Mord! Doch wer war der Tote? Die Polizei stand aufgrund des Verwesungszustandes vor einem Rätsel. Noch im November sollten die Ermittler den entscheidenden Hinweis erhalten.Im November staubte Erotikmodel Sina Velvet den Erotik-Oscar als beste Newcomerin ab. Die Dobersbergerin ist seit zwei Jahren aktiv und hat in der Szene einen beachtlichen Aufstieg hingelegt, der sie im neuen Jahr bis nach Las Vegas bringen wird. Ihr Mann hat mit Sinas schlüpfrigem Beruf kein Problem - warum, erfahrt ihr hier. Ein heftiger Wintereinbruch brachte die Einatzkräfte im Bezirk Anfang Dezember an ihr Limit. Neuschneemassen hatten viele Straßen extrem schwer befahrbar gemacht. Eine ganze Reihe von Unfällen war die Folge.