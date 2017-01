16.01.2017, 19:46 Uhr

Glaubensseminar am Weizberg

Beginn des Glaubensseminares am Weizberg ist am 23. Jänner, 19.30 Uhr (Info-Abend) im Meditationsraum. Anmeldung und mehr Infos bei Eva Wonisch und Kaplan Hannes Geieregger unter 0676/8742-6869.

Am 29. Jänner findet der Glaubensnachmittag im Pfarrzentrum statt mit Pfarrer Thomas Babski und einem Vortrag zum Thema „In IHM leben wir, bewegen wir uns und sind wir“. www.pfarre-weiz.at

