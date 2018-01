MELANGE=MILCH+KAFFEE

Antons KUH-linarium



URAUFFÜHRUNG



Szenen aus der Feder des Wiener Kaffeehausliteraten Anton KUH geben einen Einblick in das Wien der Zwischenkriegszeit.

Kuh würdigte früh die überragende Bedeutung Franz Kafkas und sprach sich bereits in den 1920er Jahren prophetisch warnend gegen den aufkommenden rechten Zeitgeist aus.Bekannt war Kuh zu Lebzeiten vor allem als Vortragskünstler. Kurt Tucholsky nannte ihn einen „Sprechsteller", was angesichts eines doch recht umfangreichen publizierten OEuvres nicht ganz zutreffend erscheint.Der Abend bringt einen Auszug aus Kuhs literarischem Schaffen in szenischerAuflösung. jeweils Dienstag bis Samstag um 20 UhrErwin Bail: 0664/9082363Fritz Holy: 0676/5402631