Dirndlgwandsonntag lockt nach Waidhofen/Y.

WAIDHOFEN/YBBS. Im Schlosshof in Waidhofen steht am Sonntag, 13. September, (nur bei Schönwetter) der Dirndlgwandsonntag am Programm. Die Messe um 8:30 Uhr am Oberen Stadtplatz wird von der Trachtenmusikkapelle St. Georgen/Klaus mitgestaltet. Anschließend spielt die „Eschenauer Tanzlmusi“ beim Frühschoppen im Rothschildschloss auf und auch der Jagdhornverein Waidhofen wird zu hören sein. Moderiert wird der Frühschoppen von ServusTV-Moderator Richard Deutinger.

Für kulinarische Schmankerl sorgt Schlosswirt Andreas Plappert und der Goldhauben- und Trachtenverein.