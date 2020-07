YBBSITZ. Bunter Krimskrams für Groß und Klein: Unter dem Motto "Jeder kauft – jeder verkauft" findet am Samstag den 5. September 2020 von 8:00 bis 12:00 Uhr wieder der Herbstflohmarkt am Ybbsitzer Marktplatz statt.

Die geltenden Covid-19 Sicherheitsbestimmungen sind strikt einzuhalten. Die Standgebühren sind zwischen drei und fünf Euro. Der Flohmarkt findet bei jeder Witterung statt.Anmeldungen für Verkäufer beziehungsweise Tischreservierungen: Im Haus FeRRUM, bei Sparmarkt Prauchner Ybbsitz, im Trachten- und Modegeschäft WBW. Oder, man ruft das Gemeindeamt Ybbsitz unter der Telefonnummer 07443/86601-14 an oder schreibt ihm per Mail (seisenbacher@ybbsitz.gv.at).