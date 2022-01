AMSTETTEN. "Ab in die Fluten der Ybbs", hieß es für die Amstettner. Die Bürgerinitiative "Pro Ybbs" will mit dieser Aktion auf den Lebensraum Ybbs hinweisen. Sie kämpfen gegen die Verbauung der Ybbs, denn die letzten natürlichen Strecken der Ybbs sollen nicht verbaut werden.

29 offiziell gemeldete Schwimmer tauchten beim traditionellen Dreikönigsschwimmen bei sechs Grad in die Ybbs. Der Wind machte die Sache noch etwas kälter. Zahlreiche Zuseher bewunderten die Eisschwimmer.