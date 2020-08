Hochwasser wütet im Bezirk Amstetten

Aschbach-Markt, Zeillern, Seitenstetten und Biberbach sind besonders betroffen

BEZIRK AMSTETTEN. Mehr Wasser als Asphalt: In vier Gemeinden des Bezirks Amstetten kam es zu schweren Folgen der vielen Regenmengen.

Insgesamt wurden von den 15 Feuerwehren 50 Hochwassereinsätze abgearbeitet. Aber: "Die Lage entspannt sich", kann Bezirksfeuerwehrkommandant Rudolf Katzengruber bei einem Lokalaugenschein feststellen.

Aschbach: Straßensperrung

Als der Regen immer mehr wurde hat die Feuerwehr Aschbach schon einmal als Vorsichtsmaßnahme damit behonnen, Kontrollfahrten durchzuführen. Die Gefahr: Die Url. Der Fluss hat die Hochwassermarke HQ1 überschritten. Circa eineinhalb Stunden später wurde die B122 zwischen Aschbach und Krenstetten auch schon wegen Hochwasser gesperrt.

Bei der Pegelmessstation in Krenstetten wurde der Höchststand mit 4,21 Meter erreicht. Tendenz bereits abfallend. Zum selben Zeitpunkt befindet sich der Pegel beim Lagerhaus in Aschbach jedoch gerade am Höchststand. Weiter Fluss abwärts bei der Hoserau steigt der Pegel noch. Die B122 und die große Unterführung in Aschbach sind zu dieser Zeit noch gesperrt.

Zeillern: Überflutungen

In Zeillern kommt es zwar nicht zu einer Straßensperre, trotzdem gibts auch hier mehrere Überschwemmungen aufgrund von Starkregen. So entstanden große Schäden durch Unterspülungen der Marktstraße, Überflutungen von öffentlichen Plätzen, Sportanlagen, Privathaushalten sowie landwirtschaftlichen Flächen und Gebäuden. Die Freiwillige Feuerwehr Zeillern stand mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln über 18 Stunden im Einsatz.

"Danke an die Gemeinde und die Bürger für die gute Unterstützung und Zusammenarbeit", bedankt sich die Freiwillige Feuerwehr Zeillern.

Seitenstetten: Einbruch

Die Freiwillige Feuerwehr Seitenstetten wird zu einem dringenden Hochwasser- und Umwelteinsatz in Seitenstetten Markt alarmiert: Eine Straße ist eingebrochen. Der Schaden hält sich jedoch, wie Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Seitenstetten David Strahofer feststellt, in Grenzen:

"Beim Sägewerk war der Keller überschwemmt. Hier mussten wir auspumpen. Ansonsten hat uns ganz klar der Hochwasserdamm, der vor zwei Jahren kurz vor dem Ortsgebiet (Richtung Pressing) errichtet wurde, geschützt. Er hat die Generalprobe sozusagen gut überstanden."

Biberbach: PKW ertränkt

Der starke Regen hat die Eisenbahn-Unterführung im Bereich des Bahnhofs Krenstetten-Biberbach vollständig überschwemmt. Nun musste die Feuerwehr Biberbach einen PKW aus den Wassermassen bergen:

Die Straßenmeisterei ist gerade dabei, eine Sperre der betroffenen Straße einzurichten, als ein PKW-Lenker die überschwemmte Stelle übersieht und mit seinem Fahrzeug in der Unterführung zu stehen kommt. Der PKW kann die Unterführung nicht mehr selbstständig verlassen, woraufhin die FF Biberbach zur Bergung alarmiert wird. Nach Absicherung der Einsatzstelle wird das Auto mithilfe der Seilwinde aus der Unterführung gezogen und auf einem Parkplatz in unmittelbarer Nähe abgestellt. Im Einsatz standen neun Mitglieder mit drei Fahrzeugen.

Förderung für Hochwasserschäden

Ist man vom Hochwasser betroffen, so gibt es die Möglichkeit Förderungen vom Land Niederösterreich in Anspruch zu nehmen. Beihilfen werden jedoch nur gewährt, wenn der Gesamtschaden die 1.000 Euro Grenze übersteigt.

Vorgangsweise: Vergewissern Sie sich bei Ihrer Versicherung, ob und in welcher Höhe die aufgetretenen Schäden versicherungstechnisch abgedeckt sind. Melden Sie dann den Schaden am Gemeindeamt.