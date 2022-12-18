Serie: Kunst im öffentlichen Raum
Mosaikbild: Heiliger Stephanus in Amstetten

  • 18. Dezember 2022, 16:34 Uhr
Hans-Peter Kriener
Freie Redaktion
Hans-Peter Kriener
Darstellung des Kirchenpatrons von Sakralkünstler Robert Herfert am Pfarrhof in Amstetten St. Stephan. | Foto: Hans-Peter Kriener
4Bilder
  • Darstellung des Kirchenpatrons von Sakralkünstler Robert Herfert am Pfarrhof in Amstetten St. Stephan.
  • Foto: Hans-Peter Kriener
  • hochgeladen von Hans-Peter Kriener

AMSTETTEN. Der zweite Weihnachtstag, der 26. Dezember, ist der Gedenktag des ersten Märtyrers des Christentums und Kirchenpatrons der Pfarrkirche St. Stephan in Amstetten. Das 7,4 Quadratmeter große keramische Mosaikbild mit der Darstellung des hl. Stephanus, der gesteinigt wurde, schuf im Juni 1961 der St. Pöltner Bildhauer und Sakralkünstler Robert Herfert (1926–2011) an der Außenfassade des Pfarrhofs. "Robert Herfert nimmt Bezug auf die Erzählung der Apostelgeschichte. Stephanus blickt betend zum offenen Himmel empor. Er bekennt sich zu Jesus als Messias. Mit ihm ist er zutiefst verbunden. Er steht mit seinem Leben für seinen Glauben und seine Überzeugung ein. Dieses Mosaik möchte auch heute Menschen anregen, zu ihren Überzeugungen – zu Jesus Christus, unserem Herrn und Gott, zu stehen", erklärt Pfarrer Peter Bösendorfer.

Darstellung des Kirchenpatrons von Sakralkünstler Robert Herfert am Pfarrhof in Amstetten St. Stephan. | Foto: Hans-Peter Kriener
Diakon Stephanus: erkennbar an den dargestellten Steinen, aber auch am offenen Himmel und den erhobenen Armen. "In letzter Konsequenz wird er wegen Gotteslästerung gesteinigt", so Pfarrer Peter Bösendorfer. | Foto: Hans-Peter Kriener
Foto: Hans-Peter Kriener

Kunst im öffentlichen Raum Stephanus Märtyrer Kunstwerk Amstetten Sakralkunst Kunstobjekt pfarrkirche-st-stephan Mosaikkunst Heiliger Stephanus Mosaikbild Fassadenbild Robert Herfert kunst-amstetten Kirchenpatrun
Stimmungsvolle Adventausstellung auf Burg Kreuzen. Mit dabei: Die Mondstein-Alpakas und Veranstalterin Maria Aichinger – "Tourismus-Mitzi". | Foto: Robert Zinterhof
3

22. und 23. November
Stimmungsvolle Adventausstellung auf Burg Kreuzen

Am 22. und 23. November 2025 findet im einzigartigen Ambiente der Burg Kreuzen wieder die traditionelle Adventausstellung statt – unter dem Motto "Stimmungsvoll in die Vorweihnachtszeit"! BAD KREUZEN. Zahlreiche Künstler aus der Region präsentieren eine vielfältige Auswahl an hochwertigen Handarbeiten und Kunstwerken rund um die Burg, vom romantischen Gewölbekeller über den Burghof bis hinauf in den Wappensaal. Von Krippen und Holzarbeiten über Keramik und handgemachten Christbaumschmuck bis...

