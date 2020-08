LM Bronze für Matthias Waser (LC Neufurth)

Bronze für Matthias Waser!

Bei den diesj. LM der U 16 nahmen auch 3 AthletInnen des LCN erfolgreich über

3000 m teil. Extrem schwüles Wetter und Strumböhen machten das ganze nicht sehr einfach.

Bei den Burschen zeigte Matthias gleich von Beginn an ein beherztes und vorallem

gleichmäßiges Rennen und sicherte sich mit pers. Bestzeit von 11:13 min. die Bronzemedaille.

Auch unsere Mädels zeigten ein tolles Rennen, und mit der Zeit von 12:35 min bei diesen

Verhältnissen bestätigte Annika Gugerell ihre tolle Form und als 4te fehlte nicht viel aufs Podest.

Emilia Sandhofer hielt lange mit in der Gruppe musste aber am Ende auf Grund ihre Verkühlung

doch etwas zurückschalten und holte sich in 12:50 min den 5. Platz undbesiegelte damit das super tolle Mannschaftsergebnis.

Platz 5 bei der ÖM für Konstantin Geister!

Großartige Leistung zeigte Konstantin bei der ÖM im Aquathlon, dabei finisht er über 400 m Swim und2 km Run als 5ter in der U 14 Klasse mit der Gesamtzeit von 7:05 min.

Elisa Geister bewältigte erfolgreich die 750 m Swim und 3 km Run in 30:35 min.

Tolle Ergebnisse beim Verfolgungslauf in Amstetten!

Domenik Vizani bewältigte die 5 km in 20:27 min und holte sich mit 1 Sek. Rückstand Gesamt Rang 2,und souverän Rang 1 in der AK. Helmut Gutenbrunner finisht in 27:08 min als 7ter der M 50 und

Franz Walter bewältigt die Strecke in 29:52 min auf Rang 6 der M 60.