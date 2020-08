Silber für Nicole Prauchner - Tagessieg für Domenik Vizani (beide LC Neufurth)

Bei der NÖ Landesmeisterschaft der U 18 am 08.08.2020 im LAZ Wiennahm Nicole Prauchner (LC Neufurth) über die 400 m teil.

Nicht nur die hohe Temperatur auch starke Gegnerinnen forderten von ihr Alles.

Bei einem sehr gut eingeteilten Rennen lief sie persönliche Bestzeit

und holte sich in 59:36 Sek. die Silbermedaille.

Beim Aloha Run in Linz beim Pleschinger See am 09.08.2020finishte Domenik Vizani (LC Neufurth) erfolgreich über die

10 km in der tollen Zeit von 34:18 min und sicherte sich

damit souverän den Gesamtsieg.