Saisonstart in der Pölz-Halle in Amstetten

Am Mittwoch, 19. September, um 19:30 Uhr geht das Konzert mit anschließender Weinverkostung los. Das Wachauer Blechbläser-Ensemble paart Humor, Ironie sowie alpenländische Volksmusik und vermischt dies alles mit Weltmusik und altösterreichischen Klängen im Ländler- und Walzertakt.

Zum Start in die neue Saison wird nach dem Konzert eine Weinverkostung in der Johann-Pölz-Halle angeboten. Es erwarten die Besucher edle Tropfen aus Weißenkirchen in der Wachau. (Anmeldung erforderlich: 07472 601 544 oder s.halbartschlager@avb.amstetten.at)Nach Federspiel und Wein wartet am Samstag, 22. September, ab 16 Uhr das Theaterstück "Kuno kann alles", für Kinder ab drei Jahren von Henry Mason, auf große und kleine Besucher. Weiter geht es am Mittwoch, 26. September, mit Gernot Kulis und seinem Programm Herkulis. Hier sind nur noch Restkarten erhältlich. Am Donnerstag, 4. Oktober, heißt es bei Ludwig W. Müller "Absolute Weltklapse". Mehr zum Programm: avb.amstetten.at