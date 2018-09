23.09.2018, 16:54 Uhr

Das Schloss Wallsee war mit der Wirtschaft des Ortes seit dem Mittelalter und bis etwa 1920 eng verbunden. Ab 1895 wurde es von Erzherzogin Marie Valerie, einer Tochter von Kaiser Franz Joseph und Elisabeth, mit ihrem Gemahl, Erzherzog Franz Salvator, bewohnt. Am 11. Juni 1895 kauften Marie Valerie und Franz Salvator das Schloss vom damaligen Besitzer Herzog Alfred von Sachsen-Coburg und Gotha und ließen es vollständig renovieren. Nach Fertigstellung hielt das Paar am 4. September 1897 festlichen Einzug in das Schloss an der Donau. In Wallsee herrschte darüber großer Jubel. Am 24. April 1918 heiratete hier ihre Tochter Hedwig den Grafen Bernhard zu Stolberg-Stolberg (1881–1952); aus dieser Ehe gingen neun Kinder hervor.Das Schloss befindet sich nach wie vor im Besitz der Familie Salvator-Habsburg-Lothringen und wird auch von ihr ständig bewohnt, zurzeit von Andreas & Margaretha Habsburg Lothringen (Enkel von Marie Valerie und Franz Salvator). Deshalb ist es für Besucher nicht zugänglich. Es kann jedoch zum Heiraten gemietet werden!Einige Habsburger sind in einer Gruft hinter dem Hauptaltar der Pfarrkirche Sindelburg beigesetzt.