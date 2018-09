Schloss Zeillern

10.09.2018, 22:07 Uhr

Der zweistöckige Bau weist die Form eines typisch mostviertlerischen Schlosses (Vierkanter) auf, ähnlich Schloss Scheibbs oder Schloss Ernegg bei Steinakirchen am Forst. Die Nordwestecke wurde im 19. bzw. 20. Jahrhundert abgerissen und ist daher offen, sodass man von außen Sicht auf den Hof und den Arkadengang im Osttrakt hat. Die Arkaden im Obergeschoß wurden in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts vermauert. Die vier Flügel sind mit steilen Walmdächern versehen. Zwei der ursprünglich vier Gräben des ehemaligen Wasserschlosses sind noch erhalten, am Tor sind die Schlitze für die Rollen der einst davor liegenden Zugbrücke ersichtlich. Der an der Westseite anschließende viereckige Park wird von einem bis zu 16 Meter breiten Wassergraben umgeben und bildet daher eine Insel