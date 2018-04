NÖ-Landessieg für das Stiftsgymnasium Seitenstetten

28.04.2018, 08:57 Uhr

„Reden lernt man nur durch Reden“, hat einst schon Cicero festgestellt.



Dieser Herausforderung stellte sich Josef Ertl aus der 6a-Klasse des Stiftsgymnasiums Seitenstetten beim 66. Landesredewettbewerb in der Kategorie „Klassische Rede“ am 23.4.2018 in St. Pölten. Mit seiner Rede zum Thema „Welthunger“ überzeugte er Jury und Publikum im Landhaussitzungssaal. Beeindruckend seine Nervenstärke, seine Sprachfertigkeit und sein Auftreten, wertvoll die Botschaft seiner Rede: „Welthunger und das Leid, das er mit sich bringt, können durch gerechtere Verteilung der Güter vermieden werden.“ Bildungsdirektor Johann Heuras gratulierte dem Rhetoriktalent Josef Ertl und seiner Deutsch-Lehrerin Gertrude Schmutzer für die Förderung und Betreuung des Kandidaten. Als Landessieger vertritt er Niederösterreich beim Bundesredewettbewerb in Klagenfurt Ende Mai.