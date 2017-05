Drei Fahrzeugsegnungen in Wolfsbach

09.05.2017, 20:30 Uhr

Segnung zweier Krankentransportwagen des Roten Kreuzes, eines Feuerwehr-Hilfeleistungsfahrzeuges sowie einer Tragkraftspritze in Wolfsbach.

Nach der Floriani-Messe mit anschließendem Totengedenken beim Kriegerdenkmal wurden am Marktplatz durch Feuerwehrkurat Pater Jacobus Tisch das neue Hilfeleistungsfahrzeug 3 und eine neue Tragkraftspritze FOX 4 gesegnet. Kommandant Florian Kammerhuber und seine Mannschaft dürfen sich hiermit nach 2-jähriger Planung über beste neue Ausstattung im Wert von über 400.000 Euro freuen. Landesbranddirektor Dietmar Fahrafellner hob die gelebte Solidarität und die Wertschätzung der Freiwilligenarbeit hervor, kritisierte aber gleichzeitig die fehlende Rückerstattung der Mehrwertsteuer bei derartigen Investitionen. Rot-Kreuz-Bezirksstellenleiterin Kathrin Latschenberger wiederum lobte die enge Zusammenarbeit mit den Feuerwehren, mit denen sie die gelebte soziale Kompetenz verbindet. „Jährlich werden von 70 Freiwilligen, 5 Hauptamtlichen und 11 Zivildienern 8000 Patiententransporte durchgeführt und 315.000 Kilometer gefahren.“ 2 fast neue Krankentransportwagen konnten gesegnet werden. Bürgermeister Josef Unterberger sprach über Freiwilligkeit und die so lobenswerte Einsatzbereitschaft für das Gemeinwohl; er gab auch seiner Freude Ausdruck, in der Gemeinde über zwei top ausgerüstete Feuerwehren zu verfügen. Bezirkshauptmann Martina Gerersdorfer strich den höchst professionellen Einsatz der beiden Rettungsorganisationen für das Gemeinwohl hervor, forderte aber auch Eigenverantwortung ein. Bundesrat Andreas Pum betonte das Miteinander, Landtagsabgeordnete Michaela Hinterholzer überbrachte die Grüße der Landeshauptfrau und versprach auch für die Zukunft Unterstützung, Wertschätzung und Respekt.