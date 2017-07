NUR NICHT AUFGEBEN - DAS BESTE KOMMT NOCH!

20.07.2017, 07:24 Uhr

Dazu Franz Michael Zagler, Beauftragter für Nachrichten der Zeugen Jehovas: „Die vielen Gespräche Tür an Tür belegen uns immer wieder, dass die allermeisten das tägliche Bombardement von negativen Nachrichten satt haben. Unvermögen in der Politik, Wirtschaftlicher Betrug, Terror, Wetterkapriolen, Rastlosigkeit in der Gesellschaft, um nur einiges zu nennen, macht den Menschen nachweislich psychisch und physisch krank. Um nicht in die Depression & Burnout Spirale zu geraten, braucht der Mensch Hoffnung. Keine Durchhalteparolen sondern fundamentierte Zukunftsperspektive. Und die kann nur vom Erfinder des Lebens persönlich kommen."Zagler weiter: "14 Themen geben Mut zum Durchhalten. Was hat Gott mit der Erde vor?, Ist mit dem Tod alles aus?, Was ist das Reich Gottes?, Warum lässt Gott Leid und Böses zu? sind nur 4 davon, die belegen, warum ein positiver Blick in die Zukunft berechtigt ist. Einen motivierenden Zugang verschafft man sich am besten mit dem Trailer Wie wäre es mit einer guten Nachricht?, zu finden auf www.jw.org/de/publikationen/videos/einstieg-fuer-gespraeche/gute-botschaft-einstieg/."Die kostenlose Broschüre erhält man entweder von einem Zeugen Jehovas, der an ihre Türe kommt oder kann kostenlos auf www.jw.org heruntergeladen werden. Weitere Infos dazu erhalten Sie auch unter der Nummer 0676/637 84 96.