Vererben, Erben, Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung

Informationsvortrag im BildungsZentrum St. Benedikt

Der kostenlose Informationsvortrag, gehalten von Notar Mag. Christian Knall, behandelt die wichtigsten Fragen in Bezug auf Erben und Vererben sowie die Verfassung eines rechtsgültigen Testaments.Thema wird neben den verschiedenen Möglichkeiten einer Patientenverfügung auch die Ausstellung einer Vorsorgevollmacht sein bzw. welche Bereiche durch diese Vollmacht abgedeckt werden sollten.Im Anschluss steht der Vortragende noch für weitere Fragen zu diesen Themen zur Verfügung.Der Vortrag findet am Dienstag, 17. Oktober 2017, 19 Uhr, im BildungsZentrum St. Benedikt in Seitenstetten statt.Referent ist Notar Mag. Christian Knall, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.