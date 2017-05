"Hätte ohne Fußball ein paar Gehirnzellen mehr"

07.05.2017, 14:04 Uhr

Man kann nur als Team gewinnen und mit der richtigen Taktik auch als Außenseiter jeden besiegen.Ohne Fußball würde ich viel weniger Bewegung machen, weniger Freunde haben und weniger Glückshormone pro Woche produzieren. Durch den Wegfall der ständigen Kopfbälle hätte ich vielleicht auch ein paar Gehirnzellen mehr ohne Fußball.Hier spiele ich, weil ich in diesem Verein seit meiner Jugend spiele, der Platz quasi vor meiner Haustüre ist und die Chance, in der Landesliga zu spielen, gehört genützt.Wer gegen mich gewinnen will, muss alles geben. – Die komplette „Mannschaft" gibt es auf:Zum rechten Verteidiger hier.