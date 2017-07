Erfolgreiche Englisch-Abschlussprüfungen im Rahmen der Berufsreifeprüfung am BFI Amstetten!

19.07.2017, 13:56 Uhr

Amstetten : BFI Amstetten | 17 KandidatenInnen des Abendkurses Berufsreifeprüfung Englisch haben am 1. Juli 2017 die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt. Die TeilnehmerInnen haben sich ein Jahr lang jeden Montagabend neben Ihrem Beruf intensiv und mit viel Fleiß auf die mündliche Englisch-Reifeprüfung vorbereitet und wurden nun dafür belohnt. Die Prüfungskommission setzte sich aus dem Kursleiter und Prüfer Mag. Jürgen Pfleger und dem Vorsitzenden HR Mag. Richard Schmid, Direktor der HLW Amstetten, zusammen.

Mit der Berufsreifeprüfung erwerben Sie alle Kompetenzen, die eine vollwertige, staatlich anerkannte Matura mit sich bringt, z.B. uneingeschränkter Studienzugang sowie bessere Karriere- und Berufsaussichten. Vier Teilprüfungen (Deutsch, Englisch, Mathematik, berufsbezogener Fachbereich) sind zu absolvieren. Zielgruppe sind Personen mit abgeschlossener Berufsausbildung. Bei bestimmten Qualifikationen entfällt der berufsbezogene Fachbereich. Je nach Standort können die Lehrgänge am Abend, am Vormittag oder am Wochenende besucht werden. Sie legen die Reihenfolge der Lehrgänge und somit die Bildungsdauer selbst fest. Die Ausbildung dauert mindestens ein Jahr.„Seit dem Start der Berufsreifeprüfung im Jahr 1997 habeneinen Vorbereitungslehrgang am BFI NÖ absolviert. Dieim Bereich der „Matura für Erwachsene“ ist ein Zeugnis für die hohe Ausbildungsqualität am BFI Amstetten“, präsentieren die BFI NÖ Geschäftsführer Peter Beierl und Mag. Michael Jonach den Erfolg.Die nächstezur Berufsreifeprüfung findetundstatt. Anmeldemöglichkeiten und Infos finden Sie unter www.bfinoe.at oder telefonisch unter 07472 / 633 38.