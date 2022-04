TRAISKIRCHEN. Der Wiener Drummer/Vibraphonist Martin Breinschmid versammelt am Samstag, dem 23. 4. 2022, eine Elitetruppe des traditionellen Jazz im Kammgarnsaal Möllersdorf und entführt das Publikum in die Zeit der “Roaring Twenties“.

Prohibition, Stummfilme, Gangsterkriege, Automobile und ein unerschütterlicher Fortschrittsglaube prägten dieses legendäre Jahrzehnt. Der Jazz erlebte seine erste Hochblüte und lieferte den Soundtrack für die „Wilden Zwanziger Jahre“. Die Prisoners of Swing werden in einem virtuosen Feuerwerk einige der größten Hits des „Jazz Age“ interpretieren und das Publikum auf eine musikalische-historische Zeitreise mitnehmen. Als besonderen Gaststar hat Breinschmid die Sängerin Carole Alston eingeladen, die als Interpretin des „Great American Songbook“ bekannt ist. Leonard Bernstein sagte über sie “Carole is just wonderful“.

Ein “Muss“ Termin für alle Fans swingender Musik.

Besetzung:

Martin Breinschmid, Drums/Vibra

Carole Alston, Gesang

Herbert Swoboda, Klarinette

Matyas Bartha, Klavier

Harald Putz, Bass

Wolfgang Kendl, Drums

Samstag, 23. 4. 2022, 19.30 Uhr, Kammgarnsaal Möllersdorf, Wolfstraße 18 Karten zum Preis von € 18,00 sind nur im Kulturamt unter 02252/508521-10 oder tickets@traiskirchen.gv.at erhältlich!