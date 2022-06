BADEN/MÖDLING. Als "Madame rrrröstfrisch" ist Dany Sigel, gebürtige Mödlingerin, österreichweit bekannt. Mehrere Jahre lang warb sie für Eduscho-Kaffee. "In den 1980er-Jahren habe ich die Werbung eingstellt, doch auch 40 Jahre später werde ich noch danach gefragt", schmunzelt die vielseitige Schauspielerin und Sängerin, die auf vielen Bühnen in Baden "zuhause" ist. Zuletzt war sie mit ihrem Solo "Diven sterben einsam, aber nur wenn sie gut ausgeleuchtet sind..." im Theater am Steg zu sehen.

Beim Künstlergespräch mit August Breininger (dem ersten nach Corona) im Volksbanksaal Baden entwickelte sich eine amüsante Plauderei, ein Ausflug in vergangene Zeiten, garniert mit viel Humor. Breininger hatte viel Vorbereitungsarbeit zu leisten. "Ich habe Frau Sigel nach alten Fotos gefragt, und sie hat mir einen Wäschekorb voll übergeben. Da musste ich lange sortieren."

Die Volksbank-Vorstände Martin Heilinger und Günther Alland amüsierten sich ebenso wie Bezirkshauptfrau Verena Sonnleitner und Anneliese Wiesler, langjährige Theaterfest NÖ-Büroleiterin, Gabriele Jacoby, Präsidentin von "Künstler helfen Künstlern" und ihre Geschäftsführerin Anneliese Fritthum. Auch mit dabei Richard Wanzenböck, der zu jener Zeit Bezirkshauptmann in Baden war, als die "rrröstfrisch"-Werbung täglich im Fernsehen lief.

Die freien Spenden aus der Veranstaltung gehen an den Verein "Künstler helfen Künstlern".