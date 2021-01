BEZIRK BADEN. Bei den Corona-Massentestungen am Wochenende haben sich im Bezirk Baden fast exakt gleich viele Personen wie Mitte Dezember beteiligt. Von 49.178 Angemeldeten ließen sich tatsächlich 44.808 testen. Davon waren 82 schnelltestpositiv (trotz Lockdown etwa doppelt so viele wie letztes Mal). 152 Tests waren ungültig. Die "Positiven" müssen vorläufig in Quarantäne und mittels PCR-Test ihr positives Ergebnis überprüfen. Unter Eingabe der Postleitzahl kann man auf testung.at das Ergebnis der eigenen Gemeinde im Detail abrufen. In der Bezirkshauptstadt Baden etwa wurden 3.654 Personen getestet, von denen zehn positiv waren. Es gab 13 ungültige Tests.