Anti-Corona-Demo ohne Zwischenfälle

BADEN. Ohne Zwischenfälle verlief am Freitag Nachmittag ein Anti-Corona-Spaziergang in der Badener Innenstadt. Laut Angaben der Polizei marschierten rund 200 Teilnehmer vom Josefsplatz über den Rainer-Ring, Kaiser-Franz-Ring, Hildegardgasse, Bahngasse und Kaiser Franz Josefsring zurück zum Josefsplatz, wo die Kundgebung nach zwei Stunden beendet wurde. Nach Einschätzungen der Veranstalter könnten es stellenweise bis zu 500 Teilnehmer gewesen sein, die unter anderem "Kurz muss weg" und "Die Regierung muss weg" und "Friede, Freiheit, Souveränität" skandierten und Österreich-Fahnen schwangen. Sie waren auch aus anderen Bundesländern angereist.

Das Polizeiaufgebot war enorm - 126 Bundespolizisten sorgten auf der Demonstration für Sicherheit und mahnten auf Begleitfahrzeugen zum Tragen von Mund-Nasen-Schutz, was ein Teil der Demonstranten auch befolgte. Einige Anzeigen wegen Verletzung der Maskenpflicht wurden dennoch ausgesprochen.

Am Ende der Demonstration sorgte Marianne Gaunerstorfer für Aufsehen. Die Anrainerin posierte gemeinsam mit ihrem Mann mit einem Transparent mit der Aufschrift "Impfen" am Josefsplatz. Sie wolle nicht provozieren, erklärte sie den umstehenden Polizisten. "Ich wollte nur aufmerksam machen, dass wir uns Veranstaltungen wie diese ersparen könnten, wenn wir uns alle impfen lassen würden." Veranstalter Markus Hafner aus Gainfarn, selbst als Arbeitsloser ein Corona-Opfer, und ehemaliges FPÖ-Mitglied, war zufrieden und wird vielleicht nun auch in Schwechat eine ähnliche Demonstration organisieren. Er bedankt sich bei Polizei und Bezirkshauptmannschaft für die Kooperation und freut sich, dass - auch im Sinne der Stadtgemeinde - alles friedlich verlaufen ist.