Ausstellung mit Ölbildern von Manfred Scheibstock

Die Landschaft war schon immer ein Teil der künstlerischen Auseinandersetzung von Manfred Scheibstock.

Eine Gegend fotografierend, malend oder zeichnend zu entdecken und formale Komponenten als Ausgangspunkt für spätere malerische Erkundungen im Atelier zu verwenden, findet er nach wie vor spannend.

Von der „Brunnlust“ in Moosbrunn, übers „Kreithal“ in Pitten und der Buckligen Welt bis nach Montalcino in der Toskana reicht das Gebiet zur Ideenfindung.

Im Atelier werden diese formalen Versatzstücke mit eigenen Farbkompositionen umgesetzt.

Wobei Nähe und Distanz sowie Verdichtung und Auflösung das Spannungsfeld darstellen, in dem er seine Bilder zu finden hofft.

Irene Künzel von der „Kulturszene Kottingbrunn“ sowie Sabine Mihola-Wulz vom „Tratschcafe“ haben ihn nun eingeladen, seine Bilder Ende August im Markowetztrakt des Wasserschlosses zu zeigen.

Die Eröffnung wird Donnerstag, den 27. August 2020 um 19:00 Uhr stattfinden.

Weitere Ausstellungszeiten:

Freitag und Samstag, 28.+29. August von 08:00-20:00 Uhr

Sonntag, 30. August von 8:00-18:00 Uhr

Mehr über den Künstler unter: www.scheibstock.at