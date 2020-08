Univ. Prof. Dr Felicitas Thun-Hohenstein wurde von der Stadtgemeinde Baden beauftragt, ein Konzept für ein Frauenmuseum in Baden zu erstellen. Dieses Museum ist im so genannten Liebenberghaus, Marchetstraße 3 -5 angedacht.

Felicitas Hohenstein ist Kuratorin, Kunsthistorikerin und Professorin am Institut für Kunst- und Kulturwissenschaften an der Akademie der bildenden Künste in Wien. Sie war Kuratorin des österreichischen Beitrags auf der 58. Internationalen Kunstausstellung La Biennale die Venezia 2019 für die feministische Künstlerin Renate Bertlmann, die mit der Installation "Discordo, ergo sum" - "Ich widerspreche, also bin ich" für Aufmerksamkeit sorgte.

Zwei weitere Expertinnen werden an der Konzepterstellung mitarbeiten:

Mag. arch. Andrea Graser ist staatlich befugte und beeidete Ziviltechnikerin und gründete 2014 das Architekturbüro Studio Okular. 12 Jahre lang war sie als Design-Architektin und Projektpartnerin in leitender Funktion bei Coop Himmelb(l)au in Wien tätig. Ihr Spezialgebiet heute: Museumsbeleuchtung und Ausstellungsarchitektur. Sie

MAS Katharina Boesch ist Teil des Kurator*innen-Kollektivs section.a für Projekte im Kunst- und Kulturbereich. In den letzten Jahren hat section.a die Kunsthalle Arlberg1800 in St Christoph am Arlberg konzpiert, programmiert und realisiert.